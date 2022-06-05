تحذيرات دولية  من انفجار وشيك لـ «صافر»

عدن (وكالات)

جدّدت الأمم المتحدة تحذيرها من كارثة إنسانية وبيئية وشيكة في البحر الأحمر، ما لم يكن هناك تمويل لخطة التعامل مع أزمة الخزان النفطي «صافر» الذي تهالك على مدى سنوات الحرب بسبب الموانع التي وضعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية أمام جهود صيانته.

جاء ذلك في تغريدة على «تويتر» نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أمس، أشار فيها إلى أن «خزان صافر يتعرض لخطر وشيك بحدوث تسرب كبير أو انفجار».

وأشار المكتب إلى أن النتيجة المحتملة ستكون كارثة إنسانية وبيئية، مستطرداً: «من دون تمويل عاجل للأمم المتحدة لخطة مواجهة التهديد فإننا نقترب من الكارثة».

وأشار إلى أن المساهمين والمانحين تعهدوا بمبلغ 40 مليون دولار لتنفيذ الخطة المنسقة أممياً للعمل على الحد من هذه الكارثة، وأن هناك حاجة ملحة للمزيد من الدعم ليتم فعلياً البدء بتنفيذ الخطة قبل فوات الأوان.

ومطلع الشهر الجاري، اتهمت الولايات المتحدة الأميركية ميليشيات الحوثي بعرقلة عملية صيانة الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة.