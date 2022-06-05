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البرلمان العربي يطالب بضرورة دعم تثبيت وقف إطلاق النار باليمن
البرلمان العربي يطالب بضرورة دعم تثبيت وقف إطلاق النار باليمن
6 يونيو 2022 02:00

القاهرة (الاتحاد)

رحب البرلمان العربي بتمديد الهُدنة في اليمن شهرين إضافيين، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل.
ونوّه البرلمان العربي، في بيان أمس، بالدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، ورفع المعاناة عن اليمنيين، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها في مارس عام 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.
وأكد البرلمان العربي حرصه على دعم كافة الجهود التي تسهم في الدفع إلى الوصول لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، داعياً كافة الأطراف إلى اتخاذ إجراءات سريعة تفضي إلى عملية سلام شاملة وتسوية دائمة.

البرلمان العربي
اليمن
الحوثيين
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