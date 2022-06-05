«الحوثي» يحول ملعباً في ذمار لمعسكر تدريب للأطفال

صنعاء (وكالات)

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على تحويل الاستاد الرياضي الوحيد داخل مدينة ذمار، إلى معسكر إعداد وتدريب مقاتلين أطفال تمهيداً لإرسالهم لاحقاً إلى جبهات القتال.

وأظهر مقطع فيديو جديد حجم العبث الذي تمارسه ميليشيات الحوثي تجاه الأطفال والشباب بعضهم لم يتجاوز عمره الـ10 أعوام في محافظة ذمار بإشراف مباشر من المسؤولين الحوثيين.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قبل عدة أيام استمرار أعمال التحشيد والتعبئة التي تنفذها الميليشيات الحوثية للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها رغم الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتمديدها لشهرين، مؤشرا خطيرا يؤكد عدم جديتها في الانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام، ومساعيها استغلال الهدن للترتيب لدورة جديدة من التصعيد.

ونشر الإرياني مشهداً من أحد معسكرات تجنيد الأطفال التي تنظمها ميليشيات الحوثي الإرهابية تحت غطاء ما يسمى «المراكز الصيفية» في مدينة ذمار، مؤكداً أن ذلك يكشف عن استمرار الميليشيات في حشد طلاب المدارس دون سن 18 بالأفكار والخطاب الطائفي المستورد وشعارات الموت والكراهية للآخر.