الجيش الليبي: ضرورة استمرار جهود «5+5» وصولاً للانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، بصفتهما «القائد الأعلى للجيش الليبي»، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عن المنطقة الغربية، ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة في البلاد، مع ضرورة استمرار جهود اللجنة للوصول للانتخابات.

واستعرض أعضاء اللجنة أمام المنفي واللافي، في اللقاء الذي عقد أمس، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية برعاية أممية أخيرًا.

وناقش المنفي واللافي عديد العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسبل حلحلتها لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المنوطة بها.

وأكد المنفي واللافي أهمية الالتزام بمواصلة جهود جميع الأطراف، لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيدين بجهود اللجنة في دعم المسار السلمي والمحافظة على الاستقرار في البلاد.