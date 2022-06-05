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جهود أميركية لدعم حل الأزمة السياسية بالسودان
جهود أميركية لدعم حل الأزمة السياسية بالسودان
6 يونيو 2022 02:00

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولى في ستزور السودان اليوم الاثنين لدعم جهود حل الأزمة السياسية التي يشهدها السودان بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد».
وأشار بيان صادر عن الخارجية الأميركية أن المسؤولة الأميركية ستلتقي خلال وجودها في السودان بقطاع واسع من المسؤولين السياسيين السودانيين وحثهم لاغتنام الفرصة التي توفرها العملية التي تقوم بتسهيلها الآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي ودعم السلام.
كما أكدت الخارجية الأميركية التزامها بدعم تطلعات الشعب السوداني للوصول إلى التحول الديمقراطي والحكم المدني.

 

السودان
وزارة الخارجية الأميركية
الأمم المتحدة
الاتحاد الأفريقي
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