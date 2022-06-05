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قصف تركي على نقطة عسكرية روسية في ريف حلب
قصف تركي على نقطة عسكرية روسية في ريف حلب
6 يونيو 2022 02:00

دمشق، أنقرة (وكالات)

قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة «ثلثانة» الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، أمس، محيط النقطة العسكرية الروسية المتواجدة ما بين قريتي «الوحشية وأم القرى» بريف حلب الشمالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، أن الجنود الأتراك حيدوا 16 إرهابياً من «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمالي سوريا.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر أن هذا جاء رداً على هجمات. 
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول، بشن هجوم جديد في شمال سوريا. 
وتبرر تركيا هذا بزعم شن هجمات عليها. 
وقال أردوغان مطلع الأسبوع إنه لم يعد يريد أن يزعجه أحد في منطقة تمتد 30 كيلومترا داخل سوريا.
وكانت الهجمات التركية الماضية تركزت بشكل أساسي على وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة فصيلا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه البلاد أيضا منظمة إرهابية.
وتعد هذه الميليشيا الكردية أيضا حليفا للولايات المتحدة في سوريا.

روسيا
حلب
سوريا
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