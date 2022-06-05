روسيا تقصف كييف وتهدد بضرب أهداف جديدة

كييف (وكالات)

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على وقوع عدة انفجارات في كييف. ونقلت وكالات إخبارية روسية عن بوتين قوله إنه في حال تسليم صواريخ إلى أوكرانيا، «فسنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا.. لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن»، من دون أن يحدد الأهداف التي يتحدث عنها. وتأتي تصريحات بوتين بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها ستزوّد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطوّرة.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق، أمس، بأن صواريخ روسية استهدفت مواقع بنى تحتية مرتبطة بشبكة سكك الحديد، في ضربات تعتبر الأولى من نوعها في كييف منذ 28 أبريل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية ومسؤول محلي، إن قاذفات استراتيجية روسية من طراز «تو-95» أطلقت صواريخ على العاصمة كييف من بحر قزوين، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وهزت الانفجارات منطقتين في شرق المدينة.

ودعا مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، لمعاقبتها على الضربات وتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

وكتب: «يلجأ الكرملين إلى هجمات جديدة، والضربات الصاروخية اليوم على كييف ليس لها سوى هدف واحد.. قتل أكبر عدد ممكن».

وحث رئيس بلدة بروفاري التاريخية التي تقع على بعد 20 كيلومتراً من وسط كييف السكان على البقاء في منازلهم. ورغم الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا، لم تشهد كييف هجمات في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن حولت موسكو تركيزها العسكري إلى الشرق والجنوب.

وعطلت صفارات الإنذار الحياة في العاصمة بصورة منتظمة، لكن لم تحدث ضربات كبيرة على المدينة منذ أسابيع عدة.

وتمتد منطقة دارنيتسكي في كييف على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو من ضواحي المدينة إلى شواطئ النهر، بينما تقع منطقة دنيبروفسكي في شمال المدينة بجانب النهر.

وذكرت روسيا أنها دمّرت في هذه الضربات دبابات قدّمتها دول في أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، إن «صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف دمرت دبابات من طراز تي-72 قدمتها دول من أوروبا الشرقية ومدرعات أخرى كانت في الحظائر».

وأُصيب شخص بجروح بينما شاهد مراسلو فرانس برس عدة أبنية تحطّمت نوافها قرب أحد المواقع المستهدفة.

وأفاد ليونيد، البالغ 63 عاماً، الذي يقطن كييف وكان يعمل في منشأة سابقاً عن سماع دوي ثلاثة إلى أربعة انفجارات. وقال: «لا يوجد ما هو عسكري هناك، لكنهم يقصفون كل شيء».

بدوره، أشار فاسيل، البالغ 43 عاماً، إلى أنه سمع دوي خمسة انفجارات. وقال بينما كان عائداً إلى منزله المتضرر وبيده رغيفي خبز: «الناس يشعرون بالخوف».

وامتنعت السلطات الأوكرانية عن الإفصاح عن المواقع المحددة التي وقعت فيها الانفجارات لأسباب أمنية.

في الأثناء، تواصلت المعارك الرامية للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق البلاد. وتعتبر المدينة الأكبر، التي لا تزال خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية في منطقة لوهانسك التابعة لدونباس، حيث تتقدّم القوات الروسية تدريجياً، بعدما انسحبت من أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك كييف. وأكد حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايداي أن القوات الروسية خسرت أجزاء من المدينة التي باتت «منقسمة إلى شطرين».

وقال على «تليجرام»: «يسيطر الروس على حوالى 70 في المئة من المدينة، لكنهم أجبروا على التراجع خلال اليومين الماضيين». وتابع: «يخشون التحرّك بحرية في المدينة».

وأعلن الجيش الروسي، أمس، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك، لكن رئيس بلديتها أولكسندر ستريوك، أكد أن القوات الأوكرانية تقاتل لاستعادة المدينة. وقال في مقابلة جرى بثها على «تليجرام»: «نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة» على المدينة. وفرضت القوى الغربية عقوبات مشددة على روسيا وزودت أوكرانيا بالأسلحة، لكن سادت انقسامات حيال كيفية التعامل مع الأزمة. ورغم الجهود الدبلوماسية، لا تزال المعارك مستعرة في جنوب وشرق البلاد.