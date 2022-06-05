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إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ ودبابات
إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ ودبابات
6 يونيو 2022 02:00

مدريد (وكالات)

كشفت مصادر حكومية إسبانية، أمس، أن مدريد ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات من طراز «ليوبارد» في تكثيف لدعمها العسكري إلى كييف، حسبما ذكرت صحيفة «الباييس» أمس. وتعتزم إسبانيا أيضاً تقديم التدريب الضروري للجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابات. ويجري هذا التدريب في لاتفيا، التي نشر فيها الجيش الإسباني 500 جندي، في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي. ووفقاً للمصادر التي استندت لها الصحيفة، يمكن أن تتم مرحلة ثانية من التدريب داخل إسبانيا. وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع الإسبانية تضع اللمسات النهائية على شحنة إلى كييف من صواريخ مضادة للطائرات من طراز «شوراد آسبايد».

إسبانيا
أوكرانيا
كييف
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