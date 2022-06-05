مقتل 6 وإصابة 25 في حادثي إطلاق نار بأميركا

قُتل 6 أشخاص وأصيب 25 آخرون في حادثي إطلاق نار عشوائي في ولايتي تينسي وبنسلفانيا، في استمرار لجرائم العنف المسلح بالولايات المتحدة، بعد المذابح التي وقعت في الآونة الأخيرة في تكساس ونيويورك وأوكلاهوما، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وقالت الشرطة: إن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار، قرب حانة في مدينة تشاتانوجا بولاية تنيسي، مضيفة أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح جراء أعيرة نارية، في حين أن الثالث توفي متأثراً بجروحه بعد أن صدمته سيارة أثناء فراره من مكان الحادث.

وفي فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار عشوائي، حسبما أفادت الشرطة. وأطلق مسلح النار في منطقة ساوث ستريت المزدحمة في فيلادلفيا، التي تضم العديد من الحانات والمطاعم، عند منتصف ليل السبت تقريباً.

وقال مسؤولون: إن رجلين وامرأة لقوا حتفهم.

وتأتي هذه الحوادث في وقت يجد فيه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أنفسهم تحت الضغط لإقرار تشريعات تساعد في وضع حد لهذه المذابح.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحافيين إن رجلين وامرأة قتلوا عندما أطلق أشخاص عديدون النار على حشد في شارع مكتظ بمنطقة تشتهر بالحياة الليلية.

وأضاف أن رجال الشرطة «لاحظوا وجود عدد من الأشخاص وهم يطلقون النار على الحشد» في ساوث ستريت الذي يستقطب مئات الأشخاص للاستمتاع بوقتهم كما في كل عطلة نهاية أسبوع.

وفي ولاية تينيسي أعلنت الشرطة الأميركية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرة جراء إطلاق نار أعقبه دهس سيارات للمارة خلال فرارها من المكان.

وقالت سيلسيتي مورفي قائدة شرطة مدينة تشاتانوغا في تينيسي للصحافيين «في الوقت الحالي بإمكاننا أن نؤكد سقوط 14 ضحية بالرصاص وثلاث ضحايا صدمتهم سيارات كانت تحاول الفرار من المكان».

وأضافت «تم تأكيد ثلاث وفيات، اثنتان تتعلقان بجروح بأعيرة نارية وواحدة ناجمة عن جروح متعلقة بحالة صدم بسيارة»، مشيرة إلى أن العديد من المصابين في حالة حرجة.

وشهدت تشاتانوغا قبل أسبوع فقط إطلاق نار أسفر عن إصابة ستة أشخاص.