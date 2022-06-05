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رئيس الدولة: تجارب الإمارات رائدة في استدامة البيئة
محمد بن زايد خلال الجولة
5 يونيو 2022 23:05

الاتحاد - أبوظبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن لدى الإمارات تجارب رائدة في استدامة البيئة.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شعار يوم البيئة العالمي (لا نملك سوى أرض واحدة) رسالة تنبيه للعالم بشأن التحديات البيئية، لدى الإمارات تجارب رائدة في استدامة البيئة، فاليوم نزور المركز الدولي للزراعة الملحية الذي يهتم بالإنتاجية الزراعية في البيئات المالحة، ومشاركتنا من جهة أخرى في (إكسبو فلورياد 2022 في هولندا)".

 

 

 

البيئة
الإمارات
محمد بن زايد
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