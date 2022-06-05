إليزابيث تختتم احتفالات اليوبيل بهذه الطريقة

أطلت الملكة إليزابيث الثانية بشكل غير متوقّع من على شرفة قصر باكنغهام الأحد لتلقي تحية على الجماهير، في اليوم الأخير من الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا.

وتغيّبت الملكة البالغة 96 عاماً عن الاحتفالات الرئيسية بيوبيلها البلاتيني. فلم تحضر قداس الجمعة ولا سباق الخيل السبت ولا الحفلة الغنائية أمام قصرها، ولم تُدلِ بأي خطاب علني.

وفاجأت الملكة البريطانيين بالظهور إلى الشرفة الشهيرة حيث يحتفل النظام الملكي البريطاني بالأحداث الكبرى منذ أكثر من قرن ومن حيث أطلقت الخميس الاحتفالات التي استمرت أربعة أيام.

وأطلت الملكة البالغة 96 عاماً، بزي أخضر وبرفقة نجلها وريث العرش الأمير تشارلز وزوجته كاميلا فضلاً عن حفيدها الأمير وليام وزوجته كايت وأولادهما، قبل ترديد النشيد البريطاني "غاد سايف ذي كوين".

وألقت الملكة التحية على الحشود مبتسمة خلال هذا الظهور الوجيز قبل أن تعود ببطء إلى داخل القصر. كذلك، وجّهت الملكة الأحد رسالة إلى البريطانيين تشكرهم فيها على المشاركة في احتفالات يوبيلها قالت فيها إنها ما زالت "ملتزمة خدمة" البريطانيين.

وأضافت في الرسالة التي نشرها قصر باكنغهام والموقعة بخط يدها "لقد تأثرت جدا لأن عدداً كبيراً من الأشخاص نزل إلى الشوارع للاحتفال بيوبيلي البلاتيني".

وتابعت "ما زلت ملتزمة خدمتكم على أكمل وجه، بدعم من عائلتي".

وكان ظهورها على شرفة قصر باكنغهام موضع تكهنات طوال فترة العرض الضخم الذي اختتم الاحتفالات باليوبيل عبر وسط لندن والذي شهد مرور عربة ذهبية تعود إلى 260 عاماً وجنود يرتدون الزي الاحتفالي من كل أنحاء الكومنولث وممثلين وراقصين وحتى دمى كلاب الكورغي، كلابها المفضلة، في عرض يشبه الكرنفال.