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مقتل 22 هندياً بعد سقوط حافلة في ممر جبلي
أرشيفية
5 يونيو 2022 22:22

قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح خطرة وفقد راكب بعد سقوط حافلة في ممر جبلي في شمال الهند، الأحد، على ما ذكرت الشرطة لـ«فرانس برس».
وكانت الحافلة تقل 30 شخصا من بينهم السائق إلى يامونوتري، وهو موقع هندوسي في منطقة نائية في ولاية أوتاراخند الواقعة في جبال هملايا، عندما انحرفت عن الطريق في المساء.
ووقع الحادث في أوتاركاشي على مسافة 160 كيلومترا تقريبا من عاصمة الولاية ديهرادون، وأكدت غرفة التحكم المحلية مقتل 22 شخصا.
وأفاد قائد شرطة المنطقة أربان يادوفانشي أن "الجرحى نقلوا إلى المرافق الطبية القريبة".
وأوضح أن المسعفين ما زالوا يبحثون عن راكب مفقود وأن عدد القتلى "قد يرتفع أكثر".

المصدر: وكالات
الهند
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