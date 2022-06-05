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أردوغان: لن نغير موقفنا حيال توسع «الناتو» قبل تلبية مطالبنا
رجب طيب أردوغان
5 يونيو 2022 22:03

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» قبل تلبية شروطها.

جاء ذلك في خطابه، اليوم الأحد، خلال اجتماع الدورة الـ 30 للتشاور والتقييم لحزب العدلة والتنمية الحاكم، في العاصمة أنقرة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أردوغان أن بعض الدول دعت أنقرة للتحلي بالمرونة حيال توسيع حلف الناتو، مضيفاً "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى (الناتو) قبل تلبية شروطنا".

وتابع: "لقد ذكرنا الجميع بأهمية مكانة تركيا داخل (الناتو) من خلال نهجنا المبدئي بشأن توسيع حلف الناتو".

وسبق أن أكد أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

المصدر: وكالات
برلمان فنلندا
تركيا
السويد
الناتو
رجب طيب أردوغان
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