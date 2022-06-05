عشرات القتلى.. تفاصيل «الهجوم الخسيس» على كنيسة نيجيرية

ذكر طبيب ووسائل إعلام محلية أن مسلحين قتلوا بالرصاص 50 شخصا على الأقل وأصابوا عددا آخر بجروح في هجوم على كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو النيجيرية خلال قداس الأحد.

وقال طبيب بمستشفى في بلدة أوو الواقعة في جنوب غرب نيجيريا لرويترز إن جثث ما لايقل عن 50 جثة نقلت بالفعل إلى المركز الطبي الاتحادي في أوو ومستشفى سانت لويس الكاثوليكي.

وأدان الرئيس محمد بخاري الهجوم الذي وصفه بأنه عمل "خسيس". ولن تتضح على الفور هوية المهاجمين أو دوافعهم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المسلحين أطلقوا النار على المصلين وفجروا عبوات ناسفة بالكنيسة. وأضافت أن من بين القتلى نساء وأطفال.