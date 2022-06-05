في تطور جديد.. بوتين يحذر أميركا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، خلال مقابلة بثت اليوم الأحد، من أن روسيا ستقصف أهدافا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ ذات مدى أطول لاستخدامها في أنظمة الصواريخ المتنقلة عالية الدقة.

واستبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات أميركية أو من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين زودوا كييف بأسلحة مثل الطائرات المسيرة ومدفعية هاوتزر الثقيلة وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي: إن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ هيمارس بعد أن تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تُستخدم لاستهداف روسيا.

وقال بوتين: إن شحنات الأسلحة «ليست جديدة» ولم تغير شيئا، ولكنه حذر من أنه سيكون هناك رد إذا قدمت الولايات المتحدة قذائف بعيدة المدى لأنظمة هيمارس التي يصل أقصى مدى لها إلى 300 كيلومتر أو أكثر.

وقال بوتين في مقابلة مع محطة روسيا-1 التلفزيونية الرسمية: إنه في حال تقديم مثل هذه الصواريخ «سنقصف تلك الأهداف التي لم نبدأ في ضربها بعد».

وقال بوتين: إن نطاق أنظمة هيمارس التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن يعتمد على القذائف التي يتم تزويدها بها، وإن المدى الذي أعلنته الولايات المتحدة كان تقريبا مثل أنظمة الصواريخ السوفيتية الصنع التي تمتلكها أوكرانيا بالفعل.

وقال بوتين: إن «هذا ليس بجديد. إنه لا يغير أي شيء بشكل أساسي». وأضاف أن هذه الأسلحة حلت فقط محل الأسلحة التي دمرتها روسيا.