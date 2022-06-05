3 آلاف مسكن و250 ألف غرفة فندقية بمكة لاستقبال الحجاج

أعلن مسؤول سعودي اليوم الأحد، تجهيز 3 آلاف مسكن و250 ألف غرفة فندقية في مكة المكرمة لاستقبال مليون حاج سيؤدون فريضة الحج هذا العام.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري "أن هناك أكثر من 3 آلاف مسكن لإسكان الحجاج" وفقاً لما نشرته "العربية نت" اليوم الأحد.

قال إن هناك نحو 250 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام سواء من الداخل أو الخارج خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، وصول 955 حاجاً قادمين من إندونيسيا وبنجلاديش، ضمن أول وفود الحجاج القادمين من خارج المملكة بعد انقطاع عاملين بسبب فيروس كورونا.