بنجلاديش.. 49 قتيلاً وإصابة 300 في حريق مخزن للحاويات

قضى 49 شخصاً على الأقل جراء حريق أدى إلى انفجار كيميائي ضخم في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنجلاديش، وفق ما أعلن مسؤولون الأحد.

والحصيلة مرشّحة للارتفاع نظراً لأن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة، وفق مسؤولين.

وتولى متطوعون نقل جثث من داخل المنشأة، حيث تناثر حطام الحاويات.

واندلع الحريق في وقت متأخر السبت في مخزن في سيتاكوندا يضم نحو 40 حاوبة غالبيتها تحتوي على ملابس مخصصة للتصدير إلى شركات أجنبية. والمنشأة تقع على بعد نجو 40 كلم من ميناء شيتاغونغ الرئيسي جنوب البلاد.

وتسبب الحريق بانفجار مستوعبات تحتوي على مواد كيميائية، ما أدى إلى ارتجاج مبانٍ سكنية وتطاير الركام وتحول السماء ليلاً إلى اللون البرتقالي. وحاصرت النيران عمال الإطفاء ومتطوعين وصحافيين.

وأشار كبير الأطباء في المنطقة الياس تشودري في تصريح لـ«فرانس برس» إلى أن حصيلة القتلى بلغت 49 شخصاً ورجّح ارتفاعها. والأحد واصل عناصر الإطفاء العمل على إخماد جيوب من الحريق لا تزال مشتعلة.

وقال تشودري «حصيلة القتلى سترتفع لأن عمليات الإنقاذ لم تنته بعد»، مشيراً إلى أن أشخاصاً عدة، بينهم صحافيون كانوا يغطّون الحدث عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك، لا يزالون في عداد المفقودين.

وواصل رجال الإطفاء إخماد النار بعد ظهر الأحد، وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان يتصاعد من بعض الحاويات بعد أكثر من 19 ساعة على اندلاع الحريق.

وقال قائد العلميات في جهاز الإطفاء رياض الكريم إن سبعة عناصر إطفاء على الأقل قضوا وإن أربعة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال المسؤول السابق في جهاز الإطفاء بهارات تشاندرا «في تاريخ جهاز الإطفاء لم نخسر هذا العدد من عناصر الإطفاء في حادثة واحدة».

وذكر أحد المتطوعين للصحافيين «لا تزال هناك جثث في الأماكن التي طالها الحريق. شاهدت ما بين ثماني وعشر جثث».