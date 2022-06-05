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الخوف يسود كييف إثر قصف روسي جديد
من كييف
5 يونيو 2022 18:52

استيقظت ناتاليا (72 عامًا) الأحد في كييف على سلسلة انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية للمرة الأولى منذ أواخر أبريل، بعد أسابيع من العودة إلى حياة شبه طبيعية في العاصمة رغم الحرب مع روسيا.

وشنّت القوات الروسية ضربات عدة استهدفت فجراً بنى تحتية للسكك الحديد في كييف على بعد عشر كيلومترات من وسط المدينة.

وأفاد مراسلون ميدانيون لـ«فرانس برس» أن الجيش أقام ممرًا آمنًا في محيط بنى تحتية للسكك الحديد، مانعًا الوصول إليها.

وقالوا إن الواجهات الزجاجية لمبنى مؤلف من عشرة طوابق تحطّمت بالكامل، وقرابة الساعة التاسعة (06,00 ت غ) تمكّنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اندلعت فيه.

وأكّدت روسيا أنها دمّرت الأحد مدرعات سلمتها دول من أوروبا الشرقية لأوكرانيا في الضربات الجوية التي استهدفت كييف.

وأفادت معلومات أولية أن الانفجارات لم تسفر عن سقوط قتلى، وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن جريحاً نقل إلى المستشفى. وعملت امرأة في مكان قريب على تنظيف الزجاج المكسور في الشارع أمام مركز ثقافي تحطّمت نوافذه بسبب الانفجارات.

المصدر: وكالات
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