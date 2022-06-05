مقتل امرأة وإصابات جراء العواصف في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، أن امرأة غرقت وأصيب 15 شخصاً بجروح بعد أن اجتاحت الأمطار وموجة برد مناطق في البلاد.

وتوفيت المرأة في مدينة روين شمالي فرنسا بعد أن حوصرت أسفل سيارة في انهيار طيني.

وتعرضت مناطق كبيرة من فرنسا يوم السبت لأمطار رعدية، مع تساقط كتل ثلجية بحجم كرات الجولف، ما تسبب في دمار في منطقتي لانديز وجيرز جنوب غربي البلاد. وتضرر ما يصل إلى 5 آلاف هكتار من حدائق الكرم وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في جيرز. وسجلت خدمة الطقس نحو 50 ألف صاعقة برق. وانقطعت إمدادات الكهرباء عن نحو 15 ألف أسرة.