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«الصحة العالمية»: 780 إصابة بـ«جدري القردة» في 27 دولة
«الصحة العالمية»: 780 إصابة بـ«جدري القردة» في 27 دولة
5 يونيو 2022 18:06

أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 780 حالة إصابة بمرض جدري القرود في 27 دولة حول العالم اليوم الأحد، حيث تم تسجيل حالات إصابة في دول لم يكن معتاداً وجود المرض بها.

ولا تتضمن أحدث إحصاءات حالات الإصابة في الدول الأفريقية التي يعد الفيروس بها وباء.

وقالت المنظمة:«حالياً، خطر الصحة العامة على مستوى العالم يعتبر متوسطاً لأن هذه أول حالات إصابة بالمرض يتم تسجيلها» مع ذلك، حذر مسؤولون من أن خطر الصحة العامة «يمكن أن يصبح مرتفعاً في حالة تمكن الفيروس من استغلال الفرصة لترسيخ نفسه في الدول التي لا يعد بها وباء كمسبب واسع النطاق للمرض».

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة بين الـ780 حالة إصابة بالمرض، مع ذلك، توفي 66 شخصاً حتى الآن هذا العام في خمس دول أفريقية بسبب جدري القرود.

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
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