السيسي: لن ندخل في صراع لزيادة حصتنا من مياه النيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر لم تدخل في صراع من أجل زيادة حصتها من مياه النيل.

ونقلت صحيفة «بوابة الأهرام» على موقعها الإلكتروني عن السيسي قوله، خلال حضوره فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول الذي انطلقت فعالياته اليوم بالقاهرة ويستمر إلى بعد غد الثلاثاء، إن «حصتنا تقدر بـ55 مليار متر مكعب، ولم تتغير منذ أن كان عدد السكان ثلاثة ملايين نسمة وحتى الآن».

وأضاف: «لم ندخل في صراع مع أشقائنا الأفارقة من أجل زيادة هذه الحصة»، قائلاً: «إذا كان هناك تحد في القارة الأفريقية.. فهي قادرة بالإخلاص على تجاوزه».

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى أو الثانية عالمياً في الاستفادة من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها، لافتاً إلى أنه تم وضع برامج لمعالجة المياه طبقاً لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن منها.