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قتيل و15 جريحاً جراء عواصف عنيفة في فرنسا
قتيل و15 جريحاً جراء عواصف عنيفة في فرنسا
5 يونيو 2022 14:27

اجتاحت عواصف رعدية عنيفة فرنسا السبت ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة، بحسب السلطات، لكن حدة العواصف ستنخفض الأحد، على ما افادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
ولقيت امرأة في الثلاثينيات من عمرها حتفها بعد أن جرفتها المياه وعلقت تحت سيارة في روان، وفق ما ذكر مصدر في مكتب رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة غرب باريس لوكالة فرانس برس.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان للصحافة صباح الأحد إن العواصف خلفت أيضا "15 جريحا بينهم اثنان في حالة خطيرة" أحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عاما "في حالة حرجة".
واوضح الوزير أن العاصفة الشديدة اجتاحت 65 مقاطعة فرنسية السبت وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 15 ألف منزل الأحد. وأشار إلى أنها "المرة الأولى منذ عشرين عاما" التي تشهد فيها هذه المساحة الشاسعة من البلاد عواصف في وقت واحد.

واعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة انذار برتقالي صباح الأحد في المقاطعات الـ 25 التي لا تزال معنية، وتقع بشكل رئيسي في شمال شرق فرنسا.
وفي بعض المناطق تجاوزت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة.

المصدر: وكالات
عواصف
فرنسا
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