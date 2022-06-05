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بكين تخفف قيود مكافحة كورونا
بكين تخفف قيود مكافحة كورونا
5 يونيو 2022 12:12

 من المقرر أن تخفف العاصمة الصينية المزيد من قيود مكافحة فيروس كورونا غدا الاثنين، حيث تسعى بكين للعودة للحياة الطبيعية بعد الاعلان في نهاية الشهر الماضي أنه تم السيطرة على أحدث تفش لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات المحلية القول في بيان اليوم الأحد إن المدينة سوف تستأنف النقل العام في معظم المناطق ماعدا فينجتاي ومناطق في مدينة تشانج بينج، مما يسمح للعاملين بالعودة للعمل في مكاتبهم وللمطاعم باستئناف أنشطتها.

ويأتي تخفيف القيود بعدما قال مسؤولون أمس الأول الجمعة إن المدينة حققت صفر إصابات في 13 من بين 16 منطقة لمدة سبعة أيام متتالية.
وقالت بكين إن المتنزهات وأماكن الترفيه مثل دور السينما سوف تستأنف عملها في معظم المناطق ابتداء من الغد الاثنين، بسعة قصوى تصل 75%.

ووفقا للبيان سوف تعيد المدارس فتح أبوابها تدريجيا، حيث ستستأنف مدارس المرحلة الوسطى والابتدائية الدراسة حضوريا ابتداء من 13 يونيو الجاري، ودور الحضانة ابتداء من 20 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات
بكين
كورونا
الصين
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