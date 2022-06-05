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الجيش الأردني: مقتل طيارين بعد سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية
الجيش الأردني: مقتل طيارين بعد سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية
5 يونيو 2022 12:03

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الأحد، تعرض إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية.
 
وأوضح أن الخلل الفني تسبب بسقوط الطائرة في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالأردن الطيارين أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

المصدر: وكالات
الأردن
تحطم طائرة
الجيش الأردني
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