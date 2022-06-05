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زلزال قوته 6.3 درجات يضرب ألاسكا
زلزال قوته 6.3 درجات يضرب ألاسكا
5 يونيو 2022 11:14
ضرب زلزال قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية ألاسكا الأميركية، و لم يبلغ عن أضرار مادية أو بشرية، كما لم تصدر تحذيرات عن احتمال وقوع موجات مد عاتية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال كان على سواحل جزر ألوتيان الواقعة في الولاية، وعلى عمق 105كيلومترات.
المصدر: وام
ألاسكا
زلزال
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