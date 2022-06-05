الحكم على رئيس كولومبيا بالإقامة الجبرية

أمرت محكمة في كولومبيا بفرض غرامة على الرئيس إيفان دوكي ووضعه قيد الإقامة الجبرية لخمسة أيام لعدم الامتثال لحكم سابق يطالبه بحماية متنزه وطني.

ويرى خبراء إنه لا توجد فرصة لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة في إيباجي، عاصمة إقليم توليما. ولا يمكن اتهام الرئيس الكولومبي والتحقيق مع إلا من قبل لجنة تشريعية خاصة، ولا يمكن محاكمته إلا من قبل البرلمان.

وقالت محكمة إيباجي العليا في بيان لشرح حكمها إن دوكي ازدرى المحكمة لتقاعسه عن سن تدابير لحماية متنزه لوس نيفادوس الوطني كما أمرت المحكمة العليا في كولومبيا في 2020. وفرضت المحكمة أيضا غرامة على الرئيس بنحو أربعة آلاف دولار وأمرته بإنشاء وحدة خاصة من أفراد الشرطة أو الجيش للمساعدة في تنفيذ أعمال الحافظ على المتنزه.

وأصر الرئيس على أن حكومته تحمي المتنزهات الطبيعية في وامتثلت لأمر المحكمة بالحفاظ على متنزه لوس نيفادوس الوطني.

وقال دوكي في مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد رأينا حكما أوليا يتعذر تفسيره"، واصفا قرار المحكمة بأنه غير دستوري وشدد على أن قرار المحكمة العليا قد تم تنفيذه بالفعل.

قال وزير العدل ويلسون رويز في بيان مصور أُرسل إلى الصحفيين إن الأدلة التي تثبت امتثال دوكي لحكم المحكمة العليا أُرسلت إلى المحكمة في إيباجي، لكنها قوبلت بالتجاهل.

المصدر: وكالات