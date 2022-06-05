الصين تطلق مركبة مأهولة لاستكمال بناء محطتها الفضائية

أطلقت الصين اليوم المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو14"، حاملة ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر. وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" سيتعاون رواد الفضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة تيانقونغ الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من 3 وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان". تم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

المصدر: وام