مقتل وإصابة العشرات في حريق مستودع ببنجلادش

قال مسؤولون إن حريقاً هائلاً شب في مستودع حاويات في جنوب شرق بنجلادش مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين. وأضافوا أن الحريق اندلع ليل السبت في المستودع الواقع في سيتاكوندا على بعد 40 كيلومترا من مدينة تشيتاجونج الساحلية، مما أدى إلى تفجير عدة حاويات بعد انفجار ضخم في الموقع.

وقال مسؤولون في خدمة الإطفاء إن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماد الحريق مساء اليوم الأحد إذ ما زالت الحاويات المملوءة بالكيماويات تنفجر.

وقال سكان إن الانفجار هز الحي وحطم زجاج نوافذ المنازل المجاورة. وذكر المسؤول الطبي في تشيتاجونج محمد إلياس حسين أن عدد القتلى قد يرتفع لأن حالة بعض المصابين حرجة. وأضاف أن من بين الجرحى رجال إطفاء وشرطة.

وحث جميع الأطباء في المنطقة على المساعدة في معالجة الوضع بينما عجت وسائل التواصل الاجتماعي بنداءات للتبرع بالدم.

وأضاف أن خمسة من رجال الإطفاء لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين بينهم عشرة من رجال الشرطة.

وقال شهود إن مئات الأقارب المفجوعين احتشدوا في كلية ومستشفى تشيتاجونج الطبي للبحث عن ذويهم المفقودين.

ولم يتضح بعد سبب الحريق. وقال مسؤولو خدمة الإطفاء إنهم يشتبهون في أنه شب في حاوية تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين قبل أن يمتد سريعا إلى حاويات أخرى.

وقال نيوتن داس المسؤول في خدمة الإطفاء إن الحاويات المملوءة بالمواد الكيماوية ما زالت تنفجر مضيفا أن بعضها يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين بينما يحتوي البعض الآخر على الكبريت.

وأضاف "الأمر يزداد صعوبة حقا إذ غطت الأبخرة السامة المنطقة".





المصدر: وكالات