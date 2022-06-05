كوريا الشمالية تطلق دفعة من الصواريخ البالستية

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد 8 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي، وفقاً لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت قيادة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن بيونج يانج أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى في غضون ساعة صباح اليوم الأحد باتجاه بحر اليابان، والمعروف أيضا بالبحر الشرقي.

ويبلغ مدى الصاروخ الباليستي قصير المدى ما يصل إلى ألف كيلومتر. وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إختبار الصواريخ الباليستية، والتي يمكنها حمل رؤوس نووية.

وأجرت بيونج يانج العديد من اختبارات إطلاق الصواريخ منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات يوم 25 مايو الماضي.

ويعد إطلاق اليوم الأحد الاختبار الثامن عشر هذا العام. ويأتي بعد يوم واحد من اختتام بحرية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة استمرت 3 أيام في بحر الفلبين وشاركت فيها حاملة الطائرات الأميركية "يو اس اس رونالد ريجان".





المصدر: وكالات