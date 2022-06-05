الإثنين 6 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
أرشيفية
5 يونيو 2022 08:25
هزت انفجارات عدة كييف في ساعة مبكرة صباح الأحد وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو.
وتحدث عبر تلغرام عن "انفجارات عدة في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي في المدينة".
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
انفجارات
الأكثر قراءة
عربي ودولي
تركيا تعدل شروط دخول السياح الأجانب
2 يونيو 2022
الإمارات
عثر على مليون درهم في مصعد بدبي
5 يونيو 2022
الإمارات
وزارة الصحة: السيجارة الإلكترونية ممنوعة في المكاتب والأماكن المغلقة
2 يونيو 2022
آخر الأخبار
الرياضي
ريجيكامب: تدريب الوصل «غلطة»!
اليوم 12:26
الرياضي
محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي» المواي تاي
اليوم 12:24
دنيا
الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
اليوم 12:20
الإمارات
"محمد بن زايد .. أمير الإنسانية"
اليوم 12:09
دنيا
"أوبر" تكشف عن أغرب "المفقودات" في رحلاتها
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©