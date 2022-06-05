انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

هزت انفجارات عدة كييف في ساعة مبكرة صباح الأحد وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو.

وتحدث عبر تلغرام عن "انفجارات عدة في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي في المدينة".

المصدر: وكالات