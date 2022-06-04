119 انتهاكاً «حوثياً» للقانون الدولي الإنساني في تعز

عدن (الاتحاد)

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، 119 انتهاكاً متعلقاً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بمحافظة تعز خلال فترة الهدنة الأممية المعلنة لشهرين منذ 1 أبريل وحتى 31 مايو.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية في محافظة تعز، وأشارت إلى أن الانتهاكات تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه على مداخل مدينة تعز.

وأشارت إلى أن الميليشيات استخدمت القوة بشكل مفرط، حيث قصفت الأحياء السكنية، ومراكز تجارية وأسواق عامة وحارات وطرق وشوارع المدينة بمدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، وأعمال القنص، واستخدام الألغام في الطرقات المؤدية من وإلى المدينة وفي الجبال والوديان والتي تسببت بسقوط العديد من الضحايا المدنيين العزل خاصة الأطفال والنساء.

ولفت التقرير، إلى أن الفريق الميداني للشبكة وثق مقتل 22 مدنياً وإصابة 34 آخرين بينهم نساء وأطفال.