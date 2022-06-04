السعودية تستقبل طلائع الحجاج

الرياض (وكالات)

استقبلت السعودية، أمس، طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي وباء «كوفيد - 19» الذي دفع السلطات لحصر أداء المناسك بالمقيمين في البلاد. ووصل حجاج من إندونيسيا إلى المدينة المنورة، أمس، لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجّهوا إلى مدينة مكة المكرمة للاستعداد لأداء الحج الشهر المقبل.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي: «استقبلنا أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام هذا العام من إندونيسيا، وستتتابع الرحلات من ماليزيا والهند». وتابع: «نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة».

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أن هناك 5 دول يتم فيها إنهاء إجراءات الحجاج قبل وصولهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة «طريق مكة»، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في 5 دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة «طريق مكة» تهدف إلى «استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم».

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، الصحة، الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.

وتستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، كما أعلنت في أبريل الماضي.

وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو 2.5 مليون، لكن بعد تفشي «كورونا» سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي إلى 60 ألفاً. وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون حج هذا العام «للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد- 19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية».

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.