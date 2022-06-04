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الإرياني: تجنيد «الحوثي» للأطفال يؤكد عدم جديته في «التهدئة»
الإرياني: تجنيد «الحوثي» للأطفال يؤكد عدم جديته في «التهدئة»
5 يونيو 2022 02:47

عدن (الاتحاد)

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تصاعد أعمال التحشيد والتعبئة التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لتجنيد الأطفال دون سن 18 في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضح الإرياني أن استمرار تجنيد الأطفال رغم الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتمديدها لشهرين، مؤشر خطير يؤكد عدم جدية الميليشيات في الانخراط بجهود التهدئة وإحلال السلام، ومساعيها استغلال الهدنة للترتيب لدورة جديدة من التصعيد‏.
وأشار الإرياني إلى أن المشاهد التي تم تداولها في مواقع التواصل من أحد معسكرات تجنيد الأطفال التي تنظمها ميليشيات الحوثي تحت غطاء ما يسمى «المراكز الصيفية» في مدينة ذمار، يكشف عن استمرارها في حشد طلاب المدارس بالأفكار والخطاب الطائفي وشعارات الموت والكراهية للآخر‏.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف جريمة تجنيد الأطفال، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

معمر الإرياني
اليمن
الحوثيين
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