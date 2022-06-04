الميليشيات الإرهابية تغذي العداوة بين القبائل في الجوف وعمران

صنعاء (وكالات)

اندلعت، أمس، اشتباكات بين قبيلتين في الحدود الإدارية بين محافظتي الجوف وعمران شمالي اليمن، فيما أججت ميليشيات الحوثي الإرهابية الصدام. وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات اندلعت بين مسلحين من قبيلة «ذو محمد» في الجوف من جهة وقبيلة «حرف سفيان» بمحافظة عمران خلفت ضحايا في صفوف الطرفين.

وأوضحت أن الاشتباكات جرت في الحدود الفاصلة بين القبيلتين وتحديداً في «وادي مذاب».

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد مسلحي قبيلة «ذو محمد» واثنين من مسلحي قبيلة «حرف سفيان».

وبحسب مصادر قبلية، فإن القيادي الحوثي «فيصل بن حيدر» المعين من قبل الميليشيات محافظاً للجوف يقف وراء الصراع وفق أجندة تخدم سياسة ميليشياته التي تعمل بشكل ممنهج ومكشوف على تغذية وإشعال الثارات القبلية.