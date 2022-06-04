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تضارب الأنباء حول السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك
جندي أوكراني في موقعه القتالي
5 يونيو 2022 00:58

تضاربت الأنباء، السبت، حول السيطرة على سيفيرودونيتسك المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية تنسحب من المدينة بعدما "تكبدت خسائر كبيرة خلال المعارك" نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة.
بدوره، أعلن اولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أن القوات الأوكرانية تحاول "استعادة السيطرة التامة" على المدينة.
وقال ستريوك، في مقابلة متلفزة بثت على حساب "تلغرام" إن القوات الروسية "حققت بعض النجاحات" و"تمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير (منها) وقسمتها إلى اثنين. لكن عسكريينا تمكنوا من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي. حاليا، نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة" على المدينة.
وأوضح ستريوك أن "الوضع بالغ الصعوبة. نبذل ما في وسعنا لصد الهجوم عن المدينة. معارك الشوارع مستمرة في موازاة قصف مدفعي منتظم".
وأضاف أن "قواتنا المسلحة واثقة بأنها ستنجح" في استعادة السيطرة على المدينة.
من جهتها، أوردت هيئة أركان الجيش الأوكراني، مساء السبت، أن "المعارك متواصلة للسيطرة التامة على سيفيرودونيتسك"، من دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: آ ف ب
مدينة سيفيرودونتسك
أوكرانيا
معارك
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