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الأمم المتحدة تحث السودانيين على التسوية السياسية
الأمم المتحدة تحث السودانيين على التسوية السياسية
5 يونيو 2022 02:47

أسماء الحسيني (الخرطوم)

حث الخبير المعين بواسطة الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان اداما ديانج، أمس، السودانيين على المشاركة والمساهمة في إجراء التسوية السياسية بالسودان.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن ديانج قوله، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بشأن حقوق الإنسان في السودان بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم، إن الهدف الرئيس لزيارته هو مواصلة العمل لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد خلال هذه الفترة.
ورحب بإطلاق سراح معتقلين سياسيين ورفع حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن نتائج زيارته ستسهم في الحوار الذي سينطلق في 15 من الشهر الجاري.
وأكد ديانج اهتمامه ومتابعته مع السلطات لما تم من أحداث في ذكرى فض الاعتصام، بجانب عدد من القضايا الأخرى، لافتاً إلى أنه التقى خلال زيارته بمسؤولين حكوميين بوزارتي  الخارجية والعدل ومفوضية حقوق الإنسان.
بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» خلال لقائه أمس، أداما ديانغ، الالتزام بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد.

 

الأمم المتحدة
حقوق الإنسان
السودان
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