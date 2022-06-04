«5+5» تبحث نزع السلاح وإخراج المرتزقة من ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» منتصف الأسبوع المقبل اجتماعاً جديداً في العاصمة التونسية، وذلك لتفعيل أعمال اللجنة بعد تجميد ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي مشاركتهم في الاجتماعات خلال الفترة الماضية.

وستناقش اللجنة سبل تفعيل باقي مخرجات اجتماع جنيف في أكتوبر 2020، وذلك بحسب ما أكده عضو في لجنة «5+5» في تصريحات لـ«الاتحاد».

وأشار عضو اللجنة العسكرية الليبية - رفض الإفصاح عن هويته - إلى أن اجتماع تونس المقبل سيناقش البنود التي لم تتمكن اللجنة من تفعيلها خلال الفترة الماضية بسبب التأثير السلبي للمسؤولين والسياسيين الليبيين على عمل اللجنة، لافتاً إلى أن ملف إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية ونزع السلاح سيكون أولوية لعمل اللجنة، موضحاً أن أطرافاً خارجية لها دور كبير في تعاظم نفوذ التشكيلات والمجموعات المسلحة داخل ليبيا خلال السنوات الماضية.

وفي سياق آخر، اتهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، أمس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإفشال انتخابات 24 ديسمبر الماضي، بسبب ترشحه للانتخابات وتجاوز تعهده في جنيف وعدم الالتزام بقوانين مجلس النواب الليبي.

وأشار باشاغا خلال كلمة له في ملتقى ضم أعياناً ونواباً عن مدينة مصراتة في سرت، إلى أن المجتمع الدولي لم يكن راضياً عن المصالحة الوطنية والاتفاق الليبي - الليبي، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا.