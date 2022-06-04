تركيا: تحييد 6 من «العمال الكردستاني» شمالي العراق

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 6 عناصر من متمردي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وقالت الوزارة، في بيان: «القوات المسلحة التركية حيدت 6 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني، بعد رصدهم في منطقة عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق»، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية «المخلب - القفل» ضد معاقل تنظيم «العمال الكردستاني» في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

ويخوض حزب «العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة «إرهابية»، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، مقتل 8 جنود تركيين خلال العملية العسكرية في شمال العراق.