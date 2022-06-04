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«أفريكوم»: مقتل 5 عناصر من «الشباب» بغارة في الصومال
«أفريكوم»: مقتل 5 عناصر من «الشباب» بغارة في الصومال
5 يونيو 2022 02:46

مقديشو (الصومال)

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» مقتل 5 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية في غارة جوية جنوبي الصومال.
وأوضحت «أفريكوم»، في بيان أمس، أن الغارة جرت في بلدة «بيرحاني» بإقليم «جوبا السفلى» التابعة لمحافظة جوبالاند المحلية دون وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ الغارة بالتعاون مع القوات الحكومية، لاستهداف معقل لمقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية.
وتعتبر هذه الغارة، الأولى في الصومال منذ إعادة انتشار القوات الأميركية بالبلاد. 
في سياق متصل، تمكنت القوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ«دنب» من قتل 11 إرهابياً من حركة «الشباب»، بينهم قيادي بارز يدعى «ياسين عرب» في إقليم «جوبا السفلى» جنوبي البلاد.
وجرت هذه العملية في منطقة على بعد 55 كيلومتراً جنوبي مدينة «كسمايو» وفق إعلام رسمي.

الصومال
حركة الشباب
أفريكوم
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