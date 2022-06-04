أوكرانيا: لا جدوى من المفاوضات قبل تراجع قوات روسيا

عواصم (وكالات)

اعتبرت أوكرانيا، أمس، أنه لا جدوى من التفاوض مع روسيا قبل إجبار قواتها على التراجع إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود الأوكرانية. وأدلى ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني بهذا التصريح رداً على سؤال عن عرض وساطة في المحادثات بين كييف وموسكو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإنهاء الأزمة أوكرانيا التي دخلت يومها المئة أمس الأول. وقال بودولياك للتلفزيون: «إلى أن نتلقى الأسلحة بكامل الكمية المطلوبة، وإلى أن نعزز مواقعنا، وإلى أن ندفع القوات الروسية إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود الأوكرانية لن يكون من المجدي إجراء مفاوضات».

وقال ماكرون، الذي سعى للحفاظ على نافذة حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الهجوم الذي بدأ يوم 24 فبرار، إن على الغرب عدم إهانة روسيا حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي عندما يتوقف القتال في أوكرانيا، مضيفاً، أنه يعتقد أن باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع.

وقال ماكرون في حديث لعدد من الصحف الإقليمية نُشر، أمس: «يجب ألا نهين روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من إيجاد مخرج عبر الوسائل الدبلوماسية، وأنا مقتنع بأن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة».

وفي الوقت الحالي تتلقى أوكرانيا، التي تقول إن روسيا سيطرت بالفعل نحو 20 في المئة من أراضيها، أسلحة قوية من الغرب. وقال المشرع وعضو الوفد الأوكراني المفاوض ديفيد أراخاميا: «قواتنا المسلحة جاهزة لاستخدام الأسلحة الجديدة، ومن ثم أعتقد أنه يمكننا بدء جولة جديدة من المحادثات من موقف قوي».

واستمر «قتال الشوارع»، أمس، في المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك الكبيرة في شرق أوكرانيا، حيث أكدت كييف أن موسكو «تلقي بكل ثقلها» في المعركة بعد أكثر من 100 يوم من بدء العملية العسكرية. وتركز روسيا هجومها في منطقة دونباس على أمل السيطرة الكاملة عليها. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: إن «معارك استنزاف» طويلة الأمد تدور هناك.

وقال حاكم منطقة لوهانسك، سيرغي جايداي، إن «الوضع في المنطقة بأكملها صعب للغاية، ويتركز القتال حالياً في سيفيرودونيتسك؛ لأن الجيش الروسي ألقى بكل ثقله واحتياطياته» في هذه المعركة، حسبما أورد في مقابلة نشرت على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن «المعلومات الأولية تشير إلى أنهم نجحوا في السيطرة على معظم المدينة، لكن قواتنا تدفعهم للتراجع الآن».

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية، صباح أمس، أن «العمليات جارية في المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك، والقتال في الشوارع مستمر».

من جهته، أكد الجيش الروسي، أمس، أن وحدات عسكرية أوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا.