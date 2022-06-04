موسكو: إسقاط طائرة أوكرانية وتدمير مركز للمرتزقة

موسكو (وكالات)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن قواتها أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة وذخائر قرب ميناء أوديسا على البحر الأسود. وأضافت الوزارة إن الصواريخ الروسية أصابت أيضاً مركز تدريب على المدفعية في منطقة سومي الأوكرانية كان مدربون أجانب يعملون فيه. وذكرت أن ضربة أخرى دمرت موقعاً «لمرتزقة أجانب» في منطقة أوديسا.

من جانبها، أكدت أوكرانيا، أمس، «مقتل أربعة متطوعين عسكريين أجانب يقاتلون القوات الروسية». وأعلن «الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا»، وهي كتيبة رسمية من المتطوعين، مصرع الرجال الأربعة، وهم من ألمانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا، لكن من دون تحديد ظروف الوفاة.

وقال في بيان: «فقدنا رفاقنا في السلاح، لكن شجاعتهم وذكراهم وإرثهم سيظل مصدر إلهام لنا».

وحضر مراسلون من وكالة فرانس برس في خاركيف في 21 مايو الماضي مراسم دفن الهولندي، الذي أورد البيان اسمه رونالد فوغلار. وقال رفاقه، إنه «قُتل قبل عدة أيام بنيران المدفعية».

وأُفيد عن مقتل الأسترالي في مايو، وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية وفاته.

وأكدت باريس، أمس الأول، أن متطوعاً فرنسيا قُتل في معارك في أوكرانيا عقب تقارير عن مقتله بنيران المدفعية في منطقة خاركيف.

وأُرفق البيان الرسمي، أمس، بصور للرجال بلباس عسكري حاملين أسلحة خفيفة.

ويُعتقد أن النزاع الذي تجاوز مئة يوم، جذب عدداً كبيراً من المتطوعين من جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي خاضت مواجهة وجيزة مع روسيا في 2008.

وقالت روسيا هذا الأسبوع، إنها قتلت مئات المقاتلين الأجانب في أوكرانيا منذ بدء هجومها في 24 فبراير، وأوقفت تدفق المزيد.