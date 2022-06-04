الاتحاد الأوروبي: تراجع فرصة إنقاذ «الاتفاق النووي» الإيراني

بروكسل (وكالات)

أعرب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن اعتقاده بتراجع فرصة إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. وفي أعقاب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، كتب بوريل على «تويتر»، أمس، إن «إمكانية التوصل إلى اتفاق والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، آخذة في التضاؤل».

وفي الوقت نفسه، أكد السياسي الإسباني: «لكن لا يزال بإمكاننا إنجاز الأمر من خلال بذل مجهود إضافي»، وقال إنه كوسيط على استعداد دائم للعمل على التوصل إلى حلول للقضايا العالقة. وباتت محادثات إنقاذ «الاتفاق النووي»، الذي كانت الحكومة الأميركية تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ألغته من جانبها، باتت مهددة، لأن واشنطن وطهران لم تتمكنا من الاتفاق بشأن العقوبات الأميركية التي سيتم رفعها. ويحذر دبلوماسيون غربيون منذ شهور من أن احتمال إنقاذ الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، آخذ في التراجع كلما مضت إيران قدماً في تخصيب اليورانيوم.