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700 إصابة بجدري القردة عالمياً
700 إصابة بجدري القردة عالمياً
5 يونيو 2022 02:46

واشنطن (وكالات) 

أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس، أنها أخذت علماً بتسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم، بينها 21 في الولايات المتحدة، في وقت تشير التحقيقات إلى أن المرض ينتشر داخل البلاد.
وجميع المصابين هم في مرحلة التعافي، أو تعافوا بالفعل، ولم ترصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة.
وقالت جنيفر ماكويستون، المسؤولة في المراكز الصحية للصحافيين في اتصال هاتفي: «سُجلت بعض الحالات في الولايات المتحدة نعلم أنها مرتبطة بإصابة معروفة».
وأضافت: «كما لدينا حالة واحدة، على الأقل، في الولايات المتحدة غير مرتبطة بسفر، ولا يعلم المصاب كيف أصيب».
وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.
والمرض عموماً متوطن في غرب ووسط إفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو، ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.

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