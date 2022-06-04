صور.. إجلاء السكان مع استعار حرائق غابات قرب أثينا

اندلعت حرائق غابات في إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة اليونانية أثينا، اليوم السبت، مدفوعة بالرياح العاتية في اتجاه المنازل ما أدى إلى إخلائها.

وأصدر جهاز الحماية المدنية اليونانية نداءً طارئاً عبر خدمة الرسائل القصيرة لمغادرة "آنو فولا" والمناطق المحيطة بها حيث وصلت النيران على بعد أمتار من المنازل.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن سقوط ضحايا.



وأفاد غريغوريس كونستانتيلوس رئيس بلدية "فولا" أن الحريق أدى إلى إخلاء أربعة أحياء أخرى في وقت لاحق السبت مع تغيّر اتجاه الرياح الذي دفع النيران باتّجاه بلدة "فاري". واستدعي عشرات من عناصر الإطفاء و20 سيارة إطفاء وفريقين أرضيين مدعومين بست طائرات تضخ المياه وثلاث مروحيات وخزانات مياه تابعة للبلدية.

مروحية ترش الماء على النيران

وبثت محطة تلفزيون "أنت 1" اليونانية مشاهد لعناصر في الشرطة يبلغون الناس أن عليهم المغادرة. وأفادت وسائل إعلام عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة حيث تضررت بعض الأسطح والحدائق والمركبات بسبب الحريق.

منزل تشتعل داخله النيران قرب أثينا

وعرضت لقطات لمنزل يحترق، تشتعل النيران داخله. وأكد كونستانتيلوس لقناة "أوبن" التلفزيونية تضرر 20 منزلاً جراء النيران. وقال رئيس مجموعة الحفاظ على جبل إيميتوس القريب يانيس كونستانتاتوس "الوضع صعب جداً والرياح لا تساعد".

وقال ل "الأجواء خانقة ونعاني صعوبة في التنفس". وأضافت وكالة أثينا للأنباء أنّ يوريوس بابانيكولاو، رئيس بلدية "غليفادا"، حيث اندلع الحريق، قال إن كل شيء بدأ في محطة كهرباء.



وفي وقت لاحق بعد الظهر، اندلع حريق آخر قرب أثينا في قرية "كوفاراس" لكن من دون أن يعرّض المناطق السكنية لأي خطر.

في الصيف الماضي، شهدت اليونان موجات الحر الأخطر منذ عقود، نسبتها السلطات إلى تغيّر المناخ، ودمرت الحرائق أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، واعتبرت الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ 2007.