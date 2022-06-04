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بوتين يعلق على الأسلحة الأميركية المقدمة لأوكرانيا
صواريخ هيمارس الأميركية
4 يونيو 2022 21:52

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأسلحة الأميركية المتطورة المقدمة إلى أوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن بوتين قوله، إن روسيا تواجه هذا الوضع بسهولة.
وأضافت الوكالة أن بوتين قال، في تصريحات بشأن القرار الأميركي الخاص بإرسال أسلحة جديدة ومتطورة إلى أوكرانيا، إن القوات الروسية دمرت بالفعل عشرات من قطع الأسلحة المقدمة من واشنطن.وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن بوتين أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع التلفزيون الوطني من المقرر أن تذاع بالكامل غدا الأحد.
كانت الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا مدافع طويلة المدى،  منها أنظمة الصواريخ المتطورة (هيمارس) وذخيرة ورادارات مضادة للنيران ورادارات للمراقبة الجوية وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات وأسلحة مضادة للمدرعات حسبما قال مسؤولون. كما تسلمت أوكرانيا مدافع "هاوتزر إم 777" المتطورة.

المصدر: وكالات
صواريخ
أسلحة أميركية
أوكرانيا
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