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السعودية تحدد دولاً تتم فيها إجراءات دخول الحجاج بالكامل
الطواف بالكعبة المشرفة
4 يونيو 2022 20:11

أطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة «طريق مكة»، الهادفة إلى إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم بسهولة، ويسر في خمس دول قبل وصولهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج.
تدخل المبادرة ضمن مبادرات «برنامج خدمة ضيوف الرحمن» أحد برامج رؤية السعودية 2030.
قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الحجاج في المغرب وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش سيتمكنون من إنهاء كافة إجراءاتهم في بلدانهم «بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة».
عند وصولهم، ينتقل الحجاج مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
ويحل الحج هذا العام في يوليو المقبل.
اقتصر أداء الحج العام الماضي 2021 على المقيمين داخل السعودية، بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وسمحت السعودية بمشاركة 60 ألفاً من داخل المملكة لمنع تفشي «كورونا».
كما شهد عام 2020 موسماً استثنائياً للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج على نحو 10 آلاف من داخل السعودية بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة «كورونا».
كان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة قال، الخميس، إن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام، مؤكداً أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم موسم الحج بشكل مثالي، وأن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

المصدر: وكالات
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