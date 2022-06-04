ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مصنع في الهند

قال مسؤول في الشرطة إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في انفجار، اليوم السبت، في مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند.

وقال سوريندرا سينغ المتحدث باسم الشرطة إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في "دهولانا" التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن نيودلهي.

وأضاف سينغ "الشركة مسجلة على أنها لتصنيع المعدات الإلكترونية، ويتم الآن التحقق من المواد الكيماوية التي يتم استخدامها".

وتابع سينغ قائلا "عمليات الإنقاذ جارية". وأضاف أن عدد القتلى يمكن أن يزيد لوجود بعض الإصابات الخطيرة.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 6 أشخاص في الانفجار.