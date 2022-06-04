زيادة قتلى حادث القطار بألمانيا وسط بحث عن مفقودين

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، العثور على جثة أخرى في القطار المنكوب في جنوب ألمانيا، فيما يتواصل البحث عن مفقودين.

بذلك، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى، الذي لقوا حتفهم في حادث خروج القطار عن السكة، إلى خمسة.

كان أحد الأفراد، الذين انتشلتهم فرق الإنقاذ أمس الجمعة، لقي حتفه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة، اليوم، أنه ليس هناك أطفال بين القتلى، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك بضعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن من المتوقع وصول رافعة قادرة على رفع ما يصل إلى 120 طناً إلى موقع الحادث. وأضاف: «لا يمكننا استبعاد احتمال وجود المزيد من الضحايا تحت عربات القطار».

وتجد فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في رفع العربات التي انقلبت خلال الحادث، وفشلت محاولتان سابقتان لرفعهما.

وخرجت عدة عربات في قطار إقليمي متجه إلى مدينة ميونيخ عن مسارها في قرية بورجراين ظهر أمس الجمعة، وانقلبت العديد من عربات القطار ذات الطابقين وانزلقت على منحدر حتى وصلت بالقرب من طريق رئيسي. ولم يتضح بعد سبب الحادث.

كان على متن القطار حوالي 140 شخصاً. وأصيب نحو 30 شخصاً آخرين في الحادث بينهم عدة أطفال. وأصيب بعض الضحايا بجروح خطيرة وتطلبت حالتهم الخروج لجراحة عاجلة.