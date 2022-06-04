إخلاء ساحة شهيرة في لندن بسبب سيارة مشبوهة

أخلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، لفترة وجيزة ساحة الطرف الأغر في العاصمة لندن والقريبة من مكان ستقام فيه احتفالات في وقت لاحق بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش.

جاء الإخلاء بعد تقارير عن وجود سيارة مريبة، لكن الشرطة قالت لاحقاً إن حالة التأهب الأمني انتهت.

وأفادت على موقع تويتر أنه «جرى تفقد الأمر. وبعد التحرك الذي قامت به الشرطة، لم يعد لدينا سبب لمزيد من القلق. لم يكن الأمر مرتبطاً بالإرهاب».

وذكر متحدث باسم الشرطة، في وقت سابق، أن عمليات تفتيش كثيرة تجري في المنطقة التي تقع على مقربة من مكان سيقام فيه حفل موسيقي خارج قصر بكنجهام في وقت لاحق اليوم.