مصر تستعيد من سويسرا قطعاً أثرية مهربة

استعادت مصر من سويسرا مجموعة من القطع الأثرية القديمة المهربة التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة. وتشمل القطع جزءا من تمثال سيدة من الألباستر وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من "المعبود بس" وغطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي وتمثال أبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، ولوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر وإناء من الألباستر أسطواني الشكل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزارة الخارجية المصرية، أنه يجري الترتيب لإعادة هذه القطع الأثرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة والتي سبق وأن تسلمها سفير مصر لدى الاتحاد السويسري وائل جاد من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس الماضي.